В России стартовали продажи смартфона Huawei Y6s

У новинки дисплей с тонкими рамками и диагональю 6,09 дюйма.

Российское подразделение Huawei объявило о начале продаж смартфона Huawei Y6s. Новинка представлена в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Устройство появится на прилавках с 24 января и будет стоить 9 999 рублей.

Huawei Y6s оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35 и операционной системой EMUI 9.1. Аппарат имеет 3 Гб оперативной памяти, 64 Гб флеш-памяти и слот для карты памяти до 512 Гб.

У основной камеры разрешение на 13 Мп и светосильный объектив с диафрагмой f/1.8. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, однако у нее нет встроенной вспышки. Вместо этого она использует белый экран.

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Видео: YouTube / TechSole Blog