В случае отказа от устранения опасных изменений у владельца могут изъять недвижимость и продать её на торгах.

В России начались массовые проверки квартир с целью выявить незаконные перепланировки. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Проверки будут проводить сотрудники жилищных инспекций, которые интересуются у жителей — делали ли они незаконные перепланировки. Внимание обращают не только на снесённые или установленные стены, проведённые коммуникации, но и, например, на снятую кухонную дверь.

За месяц перед визитом жилищные инспекторы отправляют владельцу уведомление о том, что они придут в конкретное время. Его отправляют два раза. Если владелец отказывается пускать инспекторов, то они обращаются в суд и после возвращаются с судебными приставами.

В случае отказа от устранения опасных изменений у владельца могут изъять недвижимость и продать её на торгах.

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