Отмечается, что менять действующие водительские права не придётся.

В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Водители смогут получать их с 3 декабря.

На лицевой стороне документа будут надписи на русском, английском и французском. Это сделано для большего понимания полицейскими при предъявлении прав в других странах.

Отмечается, что менять действующие водительские права не придётся. Также вступили в силу изменения в ПТС, в котором теперь будут указывать информацию о числе мест в авто, допустимой массе и предыдущих проверках.

Ранее верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок.

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