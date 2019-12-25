  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
Сегодня, 10:16
139
matveyvn

В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца

0 0

Отмечается, что менять действующие водительские права не придётся.

В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Водители смогут получать их с 3 декабря.

На лицевой стороне документа будут надписи на русском, английском и французском. Это сделано для большего понимания полицейскими при предъявлении прав в других странах.

Отмечается, что менять действующие водительские права не придётся. Также вступили в силу изменения в ПТС, в котором теперь будут указывать информацию о числе мест в авто, допустимой массе и предыдущих проверках.

Ранее верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок.

Фото: pixabay.com

Теги: водительское удостоверение, законы, права
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии