В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в автомобиле

Автомобильные шторки и каркасные сетки приравняли к тонировке.

Российские сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей за наличие автомобильных шторок и каркасных сеток на стеклах. Об этом информирует портал Autonews.

Сообщается, что первые сообщения об этом запрете появились весной текущего года, но водители могли отделаться штрафом в размере 500 рублей или предупреждением. По данным СМИ, теперь от автовладельцев требуют устранить нарушение в десятидневный срок. В случае невыполненения регистрация транспортного средства может быть остановлена.

Причиной данных мер является внесение каркасных шторок в ограничение технического регламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля, согласно которому посторонние предметы, которые могут мешать обзору водителя, должны быть демонтированы. Таким образом шторки и каркасные сетки приравниваются к тонировке.

Ранее мы сообщали, что в Государственную Думу внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО