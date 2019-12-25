В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра

Предлагаемые меры применимы только к физическим лицам.

Партия "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного технического осмотра для личного транспорта. Об этом информирует пресс-служба политического объединения.

Законопроект предполагает сделать процедуру ТО добровольной. Она будет обязательной при смене владельца, а также в случае если транспортному средству более четырех лет. Кроме того, техосмотр обязателен после изменения конструкции или замены основных агрегатов ТС. Данные меры применимы только к физическим лицам.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующие в настоящее время на территории РФ правила прохождения ТО противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении. Отмечается, что согласно данному документу, обязательный ТО должны проходить только транспортные средства массой более 3,5 т, а также прицепы к ним.

По словам секретаря генерального совета "ЕР" Андрея Турчака, действующие правила техосмотра были приняли в 1994 году, они "уже морально устарели", а многие автовладельца воспринимают его как дополнительный налог.

Ранее в ГИБДД подтвердили возможность предъявлять QR-код вместо пластикового СТС.

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