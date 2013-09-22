В ГИБДД подтвердили возможность предъявлять QR-код вместо пластикового СТС

Однако это не отменяет наличия у водителей документа в оригинальном виде.

ГИБДД и Минцифры заявили о начале эксперимента, в рамках которого водители транспортных средств могут предъявить инспектору цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Для нововведения было разработано специальное приложение "Госуслуги.Авто". Сейчас она работает в тестовом режиме и только с СТС. При регистрации пользователя данные автоматически загрузятся из реестра ТС, вследствие чего позже у водителя появится QR-код, который инспектор считает с помощью планшета.

Отмечается, что такая мера не отменяет обязательного наличия при себе у водителей СТС в оригинальном виде. При требовании сотрудника ГИБДД владелец транспортного средства будет обязан его предъявить.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ГАИ смогут оштрафовать автовладельцев на 500 рублей за установку в транспортное средство дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

Фото: Piter.TV