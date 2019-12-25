В России началась сертификация нового пистолета "Аспид"

Разработчики рассказали о процессе изготовления спортивного оружия.

В России началась сертификация нового спортивного пистолета "Аспид". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Данное учреждение входит в состав "Ростеха".

Специалисты ЦНИИТочмаша рассказали, что пистолет РГ120 будет иметь калибр 9х19 мм. В сентябре 2019 года разработчики смогли утвердить тактико-техническое задание на создание оружия. В февраля 2020 года компания завершила первый этап разработки. Эксперты согласовали технический проект пистолета. После этого создана конструкторская документация и выпущен опытный образец.

Напомним, что "Аспид" будет использоваться в соревнованиях по практической стрельбе. Оружие будет изготовлено в нескольких классах. В частности, типы будут различаться количеством патронов - от 18 до 22, а также дополнительным оборудованием. Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тысяч выстрелов. Эксплуатация вооружения возможна при температурах от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию.

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