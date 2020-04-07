Сейчас ПП пользуются только в ФСО, ФСБ и спецподразделениях МВД.

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Эксперт пояснил агентству, что оружие будет использоваться представителями ведомства в условиях городского боя.

Пистолет-пулемет способен нанести противнику урон даже при использовании им средств индивидуальной защиты второго уровня. Оружие способно повредить цели в небронированном транспорте при дальности в 200 метров. В Росгвардии отметили, что базовый комплекс "Вереска" будет оснащен прицелом с двумя метками. Одна будет использоваться при стрельбе на 150 метров, вторая - при стрельбе на 200 метров.

Напомним, что СР-2МП "Вереск" - обновленная версия СР-2М. Она оснащена планками Пикатинни. На данный пистолет-пулемет можно установить глушитель. на данный момент "Вереском" пользуются только представители ФСБ, ФСО и специальные подразделения МВД. Основным достоинством "Вереска" считается высокая огневая мощь, высокая кучность стрельбы и поражающее действие на ближних дистанциях.

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Видео: Youtube/Lazarev Tactical