В России наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусом

При этом в 57 регионах наблюдается рост заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. Однако в 57 регионах при этом сохраняется рост.

"За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области, - сказала Попова.

По ее словам,. В 57 регионах наблюдается рост заболеваемости, в 18 ситуация стабильная, а в 10 регионах зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в стране.

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