Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Он отметил, что необходимо выполнять рекомендации главного санитарного врача.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил, что в России ситуация с COVID-19 остается напряженной, так как не все регионы соблюдают рекомендации главного санитарного врача.

Мишустин подчеркнул, что в регионах саниатрные врачи должны занимать более активную позицию по поводу соблюдения мер безопаснсоти. Он подчеркнул, что рекомендации главного санитарного врача нужны, чтобы сохранить жизни людей и их здоровье.

Ранее мы писали, что блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором извинился за песню про "Норд-Ост".

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