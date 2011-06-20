В России наблюдается резкий рост заболеваемости "гонконгским" гриппом

В зоне риска находятся граждане старше 65 лет.

В России наблюдается резкий рост заболеваемости штаммом А(H3N2), который также называют "гонконгским" гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По официальным данным, тяжелую обстановку по заболеваемости "гонконгским" гриппом наблюдают в трех регионах. К ним относятся Дальний Восток, Урал и Сибирь. По последним данным, 52,9% жителей страны сделали вакцину от вирусов.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что штамм отличается резким началом болезни. При заболевании температура поднимается до 40 градусов. Кроме того, возникают кашель, озноб, ломота и головная боль. В зоне риска находятся граждане старше 65 лет.

