Сейчас стоимость такой доставки составляет от 300 до 350 рублей.

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли, которое она направила главному санитарному врачу России Анне Поповой.

Причина в новом проекте СанПиНов, которые сейчас рассматривает Роспотребнадзор. В случае его утверждения доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза, так как он запрещает перевозить бытовую химию в тех автомобилях, в которых доставляют продукты.

В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально. сказано в письме АКИТ

Сейчас стоимость такой доставки составляет от 300 до 350 рублей.

По словам президента АКИТ Артёма Соколова, сейчас продукты и бытовая химия перевозятся в разных секторах автомобилей — при этом они разделены не только первичной, но и вторичной упаковкой.

Мера должна коснуться совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, в составе которых есть особо опасные вещества.

Ранее безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов.

Видео: YouTube / PolMax