Срок расчета выплат возрастет до 264 месяцев.

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на информацию, предоставленную Минтрудом. Чиновники создали законопроект, согласно которому с 2021 года срок расчета выплат по накопительной части пенсии возрастет с 258 до 264 месяцев (до 22 лет). Документ получил название "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год".

Показатель "ожидаемый период выплаты" используется при расчете только накопительной пенсии прокомментировали в Минтруде

Чиновники напомнили, что продолжительность ожидаемого периода выплаты ежегодно определяется федеральным законом. При формировании данного периода изучаются официальные статистические данные.

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