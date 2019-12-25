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Минтруд рекомендовал закрыть всё дома престарелых на карантин
Сегодня, 17:43
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matveyvn

Минтруд рекомендовал закрыть всё дома престарелых на карантин

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Сейчас идёт формирование бригад из сотрудников, которые будут работать в домах престарелых и ПНИ на период карантина.

Минтруд рекомендовал закрыть всё дома престарелых и ПНИ на карантин. Мера должна быть принята из-за распространения коронвируса в России. С заявлением выступила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она рассказала, что в данный момент в России выявлено 457 случаев заболевания коронавирусом в семи регионах России. На карантин из-за этого закрыты 16 стационарных организаций.

По словам Баталиной, коронавирус может попадать в учреждения соцзащиты через персонал или тех, кто возвращается туда после выписки из больницы.

Сейчас идёт формирование бригад из сотрудников, которые будут работать в домах престарелых и ПНИ на период карантина.

Ранее мы рассказывали как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям.

Теги: дома престарелых, коронавирус, минтруд, пни
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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