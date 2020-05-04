Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Деньги россиянам должны поступать по такому же принципу, как это происходило и в апреле.

Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.

Деньги россиянам должны поступать по такому же принципу, как это происходило и в апреле. На прошлой неделе в своем обращении Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. То есть россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Выходить поэтапно из самоизоляции начнут с 12 мая.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных коронавирусом. По состоянию на 3 мая в стране коронавирус обнаружили у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая).

Видео: kremlin.ru