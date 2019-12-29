Закон приняли в Госдуме и Совете Федерации.

В России может появиться звание "Город трудовой доблести". Совет Федерации одобрил данный законопроект. Ранее документ в третьем чтении утвердили представители Госдумы.

Новый порядок устанавливает правовые основания присвоения почетного статуса. Его получат города, в которых жители обеспечивали бесперебойное производство. Речь идет о предприятиях военной и гражданской продукции в военное время. Чиновники считают, что при этому местное население проявило массовый трудовой героизм.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о звании "Город трудовой доблести".