Константин Чуйченко рассказал сенаторам о новой инициативе Минюста РФ.

В России может появиться реестр должников по алиментам. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации сообщил представителям верхней палаты парламента министр юстиции Константин Чуйченко. По информации от чиновника, зачисление гражданина в данный список автоматически повлечет за собой ограничение ряда его прав.

Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников. Например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника. Константин Чуйченко, глава Минюста РФ

Сейчас в профильном ведомстве изучают возможность установления уголовной и административной ответственности для нарушителей по оплате алиментов. Сейчас в законе, по словам Чуйченко, существуют лазейки, которыми научились пользоваться граждане, не планирующие выплачивать сумму полностью. Правки разрабатываются в сотрудничестве с членами общественных организаций, СФ, политическими партиями.

Петербуржец выплатил миллионный долг по алиментам ради отдыха за рубежом.

Видео: Youtube/Cовет Федерации