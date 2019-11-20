Текущие алименты по-прежнему находятся в поле зрения у судебных приставов.

Петербуржец выплатил миллионный долг по алиментам ради отдыха за рубежом. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Известно, что 48-летний петербуржец заключил нотариальное соглашение со своей бывшей супругой. Согласно которому, он должен был ежемесячно до 10-го числа перечислять денежные средства на содержание сына и дочери. Однако выплаты были нерегулярными, а вскоре вовсе прекратились.

Судебный пристав-исполнитель вынужден был заблокировать банковские счета мужчина, однако и это не помогло. Затем судебный пристав-исполнитель запретил совершать регистрационные действия в отношении собственной квартиры. Также мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), когда сумма долга составила порядка миллиона рублей.

Однако ситуация стала меняться, когда суд запретил мужчине выезжать заграницу. После данной принудительной меры петербуржец разом выплатил всю сумма долга. Отмечается, что текущие алименты по-прежнему находятся в поле зрения у судебных приставов.

Ранее мы писали, что у петербуржца забрали квартиру, чтобы погасить долг по алиментам.

Фото: Piter.tv