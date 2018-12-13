В России может появиться отцовский капитал

Эту субсидию предлагается выплачивать мужчинам после рождения третьего ребенка.

В России может появиться новый вид выплат многодетным отцам, так называемый "отцовский капитал". Эту субсидию предлагают выплачивать мужчинам после рождения третьего ребенка. Об этом пишут "Известия".

По размерам отцовский капитал будет сопоставим с материнским. Его будут выплачивать при условии, если дети воспитываются в одной семье, и их родители находятся в законном браке.

Реализовывать проект, скорее всего, начнут с Дальнего Востока. Предполагается, что в число регионов первого этапа также войдут Калининградская область, Севастополь и Крым.

Как сообщают "РИА Новости", Министерство труда пока не получало предложений о введении в России отцовского капитала.

Программа о выдаче женщинам материнского капитала существует в РФ с 2007 года. Сертификат выдают на рождение второго и последующих детей. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование для детей и пенсию мамы. Законом запрещено обналичивать сертификат, чтобы избежать неоправданной растраты родителями.

Ранее мы писали, что в России хотят начать выдавать материнский капитал за первого ребенка.

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