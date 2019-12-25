Аппарат необходим для сбора данных с поверхности спутника Земли.

В России может появиться беспилотный лунный шаттл "Корвет". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По словам эксперта, вместе с окололунной российской станцией может быть применен автоматический шаттл. Он необходим для забора грунта с естественного спутника Земли.

Беспилотный "Корвет" будет спускаться на поверхность Луны для проведения исследований. Затем шаттл будет возвращаться обратно на орбиту Луны и производить стыковку с "Орлом" или будущей станцией Игорь Митрофанов, глава Института космических исследований

Шаттл позволит ученым устанавливать на поверхности Луны капсулы с оборудованием для сбора данных о температуре, радиации, сейсмических процессах. Затем для дозаправки аппарат будет возвращаться на орбиту Земли, а потом - снова на Луну. Предположительно управлять аппаратом будут космонавты, находящиеся на станции.

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