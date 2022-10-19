В России могут ввести универсальное пособие для семей с детьми

Государственная Дума России приняла в I чтении проект об универсальном пособии для семей с детьми и беременным женщинам. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента.
Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным.
пояснительные материалы
В министерстве по труду России объяснили, что универсальное социальное пособие объединит в себе различные выплаты. Оно будет назначаться нуждающимся категориям с доходами ниже прожиточного минимума на каждого человека. Размер государственных выплат составит 50, 75 или 100% в зависимости от прожиточного минимума в регионе. Семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать им пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.
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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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