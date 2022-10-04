ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Эксперимент будет проводиться в трех регионах страны.

Государственная Дума России приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Решение депутаты из нижней палаты парламента РФ сделали в ходе пленарного заседания от 4 октября. Документ одобрен одновременно во втором и третьем чтениях. В тексте проекта говорится о том, что с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях будет проводиться данный эксперимент. По мнению аналитиков, возможность дистанционной реализации медицинских препаратов обеспечит со стороны государства дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства в аптечной сфере.

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Депутаты подтвердили, что на кабинет министров России возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента. В частности, правительство определит требования к медицинским учреждениям, аптекам по осуществлению розничной торговли препаратами, нормы выдачи соответствующих разрешений. Известно, что перечень лекарств будет ограничен ради исключения злонамеренного использования этих препаратов пациентами самостоятельно, без рекомендаций врачей.

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Фото и видео: Госдума России