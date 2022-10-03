Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Его одобрили все 413 депутатов.

Государственная Дума РФ ратифицировала договор о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Сегодня, 3 октября, на заседании Госдумы состоялось голосовании о ратификации договора о включении новых субъектов в состав страны. Его одобрили все 413 депутатов. Итоги голосования встретили овациями.

Напомним, 30 сентября в Москве был подписан договор о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России после проведения референдумов в регионах.

Ранее Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным.

Видео: Госдума РФ