Решение также смогут принять родственники погибшего пациента.

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство органов. Такую инициативу рассмотрят депутаты Госдумы, проект прорабатывался совместно с Минздравом. Об этом сообщил глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов "Парламентской газете".

То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа от этого прокомментировал политик

Получить органы донора нельзя будет, если после фиксации смерти мозга пациента против высказались родственники. Они должны успеть дать отказ от этого в течение трех часов после гибели человека. Врачам придется сообщать о своих намерениях родственникам пациента после его смерти. Если у погибшего нет близких людей, то вопрос будет решаться при помощи консилиума.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Подмосковье в 2020 году появится банк крови для животных.