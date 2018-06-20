В Подмосковье в 2020 году появится банк крови для животных

Донором сможет стать любое здоровое животное в возрасте от 1 года до 8 лет.

В 2020 году в Подмосковье заработает банк крови для животных. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на издание "Подмосковье сегодня".

Уже есть 10-летняя кавказская овчарка Нюша из подмосковного питомника, которая регулярно сдает кровь для своих собратьев, а вот овчарка Катя всегда норовит укусить врача. Как рассказала руководитель службы крови столичной лаборатории "Шанс Био" Анна Бакирова, если собака вырывается, то никто не будет брать ее насильно в доноры, так как наркоз для процедуры не используется.

Донором сможет стать любое здоровое животное в возрасте от 1 года до 8 лет. Среди собак кровь чаще всего берут у ньюфаундлендов, овчарок, мастифов, среди кошек выбирают мейн-кунов. После не самой приятной процедуры животным полагается лакомство, а хозяева питомцев получают более выгодные цены на ветеринарные услуги.

В этом году данный проект будут прорабатывать, но уже в 2020 банк крови и эритроцитарной массы животных начнет свою работу.

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