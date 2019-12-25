В России могут ввести новую страховую услугу для пенсионеров

В России планируют увеличить рост продолжительность жизни до 78 лет.

Президент страховой компании "Совкомбанк Жизнь" Жанна Гончарова заявила, что в России может появиться страхование по долгосрочному уходу. Инициатива рассматривается в настоящий момент Минфином и ЦБ, сообщает РБК.

Она отметила, что данная инициатива связана с указом президента России Владимира Путина о национальных целях. Речь идет о росте продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Если россияне будут жить дольше, то им понадобятся, во-первых, деньги, на которые они будут жить, — это к вопросу о заблаговременных и достаточных накоплениях, а во-вторых, им потребуются медицинская помощь и уход. Об этом уже сейчас необходимо подумать и страховщикам, и государству, — сказала Гончарова.

В страховку могут включить уход на дому и стационарный уход. Как подчеркнул гендиректор СК "Сбербанк Страхование жизни" Игорь Кобзарь, данная услуга будет обеспечиваться через специальные медицинские центры. Они будут входить в список организаций в рамках договора страхования.

Ранее мы писали, что из российского бюджета понадобится выделить от 300 до 600 млрд рублей для внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

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