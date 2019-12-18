В России предложили ввести новый возраст получения паспорта

С инициативой выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.

Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров. Об этом сообщил News.ru.

Сейчас паспорт становится бессрочным по достижении 45 лет. Петров считает, что необходимо еще раз менять паспорт в 60-65 лет, так как сейчас растет продолжительность жизни. Также инициатор уверен, что внешность человека в 45 лет и во время выхода на пенсию сильно меняется.

В это же время первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что нововведение увеличит бюрократическую нагрузку и приведет к дополнительным расходам.

В МВД рассказали о новых российских паспортах.