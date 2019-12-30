В МВД рассказали о новых российских паспортах

Переход на электронное удостоверение личности пройдет постепенно.

В МВД рассказали о новых российских электронных паспортах. Генерал-майор и по совместительству глава Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова пояснила "Известиям", как будет выглядеть этот документ.

Паспорт будет удобен для получения государственных услуг, получения электронной подписи прокомментировала спикер

По словам специалиста, паспорт будет напоминать банковскую карту. В нее будет вшит чип как на загранпаспорте. На карточке будут сведения о ФИО, дате и месте рождения. Также чип будет содержать отпечатки пальцев, фотографию, данные о месте жительства, СНИЛС. Не исключено, что в него также добавят сведения о водительских правах.

В ведомстве добавили, что переход на новые паспорта будет постепенным.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигрант из Узбекистана пойдет под суд за покупку киргизского паспорта.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

