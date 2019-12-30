Мигрант из Узбекистана пойдет под суд за покупку киргизского паспорта

Мужчина использовал поддельные документы, чтобы остаться в России.

В Петербурге возбудили уголовное дело против мигранта из Узбекистана. Приезжий купил паспорт гражданина Киргизии. При помощи фальшивых документов он устроился на рабочее место. Кроме паспорта нарушитель также приобрел миграционную карту и трудовой договор со сроком действия до апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города 22 января.

Ситуацию рассмотрели в Колпинском районном суде. Инстанция подтвердила фигуранту расследования обвинительный акт. Дело будет изучено по существу. Напомним, что согласно законодательству России срок действия трудового договора с работодателем определяет срок временного пребывания в городе. Киргизский паспорт дает право не получать разрешение на работу.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигранта с поддельными документами отправили в колонию на 8 месяцев.

Фото: Piter.tv

