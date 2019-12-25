В России могут ввести допкомиссию за переводы за рубеж

Однако решения по данному вопросу пока нет.

Минфину РФ было поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко от 1 июня.

В пресс-службе Минфина изданию ответили, что решения пока нет. При этом в Центробанке подчеркнули, что на рассмотрения регулятора данная инициатива не поступала.

В настоящее время отправить деньги в другую страну можно через банк или платежную систему.

По данным Банка России, в 2020 году переводы физлиц из России составили 40,1 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в России наблюдается дефицит древесины. Он составил 30-40% от годового потребления.

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