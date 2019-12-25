В России наблюдается дефицит древесины

Цены на сырье стали расти еще в 2020 году.

В России рынок домостроения столкнулся с нехваткой древесины, он составил 30-40% от годового потребления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой н пресс-службу Ассоциации деревянного домостроения.

Отмечается, что цены на сырье стали расти с осени 2020 года. Так, цены, если сравнивать с началом 2020 года, выросли в три раза на конец июня.

В результате стоимость деревянного дома с октября 2020 года выросла примерно на 40%. По этой причине организация предлагает ввести ограничения на экспорт древесины. На экспорт приходится около 31 млн кубометров сырья.

Обращение ассоциация уже направила в Минпромторг в мае. Так, с июля введут пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности более 22%.

Ранее мы писали, что Минфин выступил за ввод пошлины на металлопродукцию. Ее предлагают ввести с 1 августа по 31 декабря.

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