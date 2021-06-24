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Минфин выступил за ввод пошлины на металлопродукцию

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Это временная мера.

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства заявил, что ведомство считает необходимой дополнительную настройку налогообложения металлургической отрасли в случае превышения экспортных цен. Таким образом, Минфин поддерживает предложение Минэкономразвития по вводу временных пошлин на некоторую металлопродукцию.

Силуанов назвал это оперативной мерой регулирования.

По его словам, в этом году экспорт поставок металлов из России вырос в 1,6 раза. Он сказал, что на внутреннем рынке цены выросли и компании получают по этой причине дополнительный рентный доход.

Отметим, что Минэкономразвития предлагает ввести экспортные пошлины с 1 августа по 31 декабря на черные и цветные металлы. 

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: минфин антон силуанов, минэкономразвития, пошлины на металлопродукцию, цветные и черные металлы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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