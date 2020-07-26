Провайдеры намерены поднять цены до 15%.

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

Подобное решение связано с пандемией коронавируса. Так, представитель "Вымпелкома" утверждает, что большинство россиян перешли в онлайн в период самоизоляции. Он подчеркнул, что клиенты начали задействовать большое количество новых сервисов и потреблять тяжелый контент. Кроме того, провайдеры "Эр-телеком", "Ростелеком", МТС и "Акадо" тоже намереваются поднять стоимость за предоставляемые услуги.

Ранее мы сообщили, что эпидемия коронавируса в Москве идет на спад.