В России могут вырасти цены на бытовую технику

Произойти это может из-за нового запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Российские производители предупреждают, что бытовая техника в стране может подорожать примерно на 15% из-за нового запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что бизнесу теперь придется выплачивать экосбор, так как из-за запрета по РОП (расширенная ответственность производителя) утилизировать свою продукцию он не сможет.

По информации издания, в этом году бытовая техника и электроника уже стала дороже на 10-15%. При этом эксперты отмечают, что есть и другие причины для повышения цен. Это, например, проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.

Эксперты по этой причине предполагают, что в 2022 году электроинструменты подорожают на 11%, электроника в цене вырастет на 9%, а мелкая бытовая техника – на 13-15%.

Ранее мы писали, что в течение года с российского рынка могут исчезнуть почти 30 банков.

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