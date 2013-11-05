Минфин еще не принял решение.

В России могут вернуть налог на движимое имущество юридических лиц. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава направления "Налоговая политика" от Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.

Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом. Левон Айрапетян, российский эксперт

Напомним, что в марте текущего года руководитель проекта "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову. Просьба специалиста касалась предложения не возвращать налог на движимое имущество юрлиц, который был отменен с 2019 года. Позже в профильном ведомстве уточнили, что изначально вернуть такой налог предложила бизнес-индустрия, но окончательного решения еще не принято.

По словам Левона Айрапетяна, в настоящее время из-за отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров.

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Фото: Piter.tv