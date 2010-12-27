В частности, людей, которые хотят взять ребенка из детдома, будут тщательно проверять на адекватность и уравновешенность.

В России хотят ужесточить требования к приемным родителям. В Минпросвещении предлагают установить конкретное число детей, которых может взять из детдома одна семья. Также приемных родителей будут более тщательно проверять на адекватность и уравновешенность. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, в последнее время участились случаи домашнего насилия и убийства детей в приемных семьях. Она заявила, что в настоящее время подбор будущих родителей идет очень небрежно. И с этим надо что-то делать.

По информации Минпросвещения, сегодня в банке данных детей-сирот находится 48 тысяч анкет. Около 50 тысяч человек лишаются родительских прав ежегодно.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся Центр для приемных родителей‍.

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