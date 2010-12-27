Центр для приемных родителей‍ открылся в Петербурге

На торжественную церемонию приехали Георгий Полтавченко и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

В Красногвардейском районе открыли "Центр семейной адаптации" для работы с приемными семьями, сообщает пресс-центр Администрации Санкт-Петербурга. На торжественную церемонию приехали Георгий Полтавченко и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

Будущие приемные родители пройдут в центре необходимую подготовку. Семьи, уже взявшие из детдома малышей, получат комплекс советов и рекомендаций. С родителями будут работать психологи, воспитатели, репетиторы по школьным предметам, а также мастера по ремеслам. Для детей и взрослых в центре составили индивидуальные программы адаптации ребенка и его новой семьи.

В последние годы люди чаще стали брать в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Процесс воспитания такого ребенка вдвойне сложный и требует серьезной психологической поддержки. Уверен, проект будет востребован и даст возможность многим петербургским семьям, которые принимают детей, правильно выстроить взаимоотношения Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

Во время визита, Георгий Полтавченко посетил кабинеты специалистов, зону психологической разгрузки для родителей, а также игровую зону, ремесленные мастерские и спортивный зал.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.