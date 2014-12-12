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В Петербурге усилят психологическую помощь семьям с приемными детьми
Сегодня, 16:04
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В Петербурге усилят психологическую помощь семьям с приемными детьми

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В планах – создание определенного банка данных и закрепление специалиста за каждой приемной семьей.

В преддверии Дня матери 23 ноября губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский встретились в Смольном с приемными матерями. В ходе обсуждения участники обговорили, какую дополнительную поддержку город может оказать таким семьям. Об этом рассказал депутат в своем телеграм-канале в воскресенье, 27 ноября.

На встрече матери, градоначальник и спикер сошлись во мнении, что необходимо усилить психологическую помощь. В планах – создание определенного банка данных и закрепление специалиста за каждой приемной семьей. Нужно, чтобы родители и усыновители могли "хотя бы раз в год проконсультироваться у психолога". 

Воспитывать приемного ребенка – огромная ответственность. Эти дети уже пережили немало трудностей, а потому часто закрыты от мира, тяжело адаптируются. Логично, что мамы и папы могут нуждаться в совете психолога. И задача города – обеспечить эту возможность.

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга 

Ранее мы сообщали о других новых мерах поддержки приемных семей в Петербурге, которые пока только планируют ввести. Речь идет о дополнительной подготовке детей для поступления в колледжи. Губернатор поддержал предложение. Кроме того, на встрече прозвучало предложение о введении выплат для семей, воспитывающих приемных детей с ограниченными возможностями.

Фото: Pxhere

Теги: александр бельский, приемные семьи
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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