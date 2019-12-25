Новые меры поддержки приёмных семей намерены ввести в Петербурге

В частности, рассмотрена инициатива о дополнительной подготовке детей из приёмных семей для поступления в колледжи.

В четверг, 23 ноября, в Смольном прошла встреча губернатора Александра Беглова с петербурженками, которые воспитывают приёмных детей. Градоначальник предложил ввести новые меры поддержки для таких семей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Женщины выступили с инициативой о дополнительной подготовке детей из приёмных семей для поступления в колледжи. Губернатор поддержал предложение и отметил, что усыновлённым также требуется дополнительная психологическая поддержка.

Кроме того, на встрече прозвучало предложение о введении выплат для семей, воспитывающих приёмных детей с ограниченными возможностями, а также в случаях, если приёмные дети старше десяти лет или имеют братьев и сестер. Точный механизм поддержки создаст комитет по социальной политике.

Матерям усыновлённых детей передали подарки от городского правительства.

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