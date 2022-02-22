Петербург стал первым в России по энергоэффективности домов

В Северной столице заключено 559 энергосервисных контрактов на 2 млрд рублей.

По итогам исследования, проведенного в 2022 году Министерством экономического развития РФ, Петербург признан лидером среди регионов России по энергоэффективности многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 22 ноября.

При проведении оценки учитывали энергоэффективный капитальный ремонт, оснащение домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, приборами учета и доля перекрестного субсидирования.

Петербург реализует масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и наружного освещения с использованием современных технологий. Сегодня уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет у нас 96% – это один из самых высоких показателей в стране. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, по словам градоначальника, энергоэффективный капитальный ремонт и установка оборудования, автоматически регулирующего теплопотребление и температуру горячего водоснабжения, позволяют экономить от 25 до 40% тепла, а потребление горячей воды снижается более чем на 10%.

В Северной столице заключено 559 энергосервисных контрактов на 2 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)