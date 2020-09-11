В России могут увеличить выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО

Лимит выплат может увеличиться в четыре раза.

В России до 2 млн рублей могут увеличить выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к правительству.

Стало известно, что Минфин договорился с профильными ведомствами об изменениях в системе обязательного автострахования. Так, должен вырасти порог компенсаций за ущерб жизни и здоровью. При этом хотят ввести запрет на учет возраста и износа пострадавшего автомобиля при их расчете.

Отмечается, что на совещании 17 декабря были согласованы два предложения. В совещании приняли участие представители Центробанка России, Российского союза автостраховщиков, Минтранса и МВД.

Получается, что лимит выплат могут повысить в четыре раза, до 2 млн рублей. Однако в Минфине не отрицают, что стоимость полиса ОСАГО тоже может вырасти. При этом предполагается, что выгода от реформы будет выше предполагаемых затрат автовладельцев.

Ранее мы писали, что в начале 2022 года рубль может ослабнуть. Курс доллара может составить около 75 рублей.

Фото: pixabay