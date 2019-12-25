Аналитик заявил, что в начале 2022 года рубль может ослабнуть

Дело в том, что валюта находится под влиянием геополитического фактора.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что рубль находится под влиянием геополитического фактора, а также под влиянием действий трейдеров и решений регуляторов. Он считает, что в любой момент может произойти отток средств из рублевых активов. В первую очередь на это влияет геополитика.

По словам Когана, рубль вряд ли вырастет из-за обострения риторики между Западом и Россией. Решения регуляторов на рубль тоже давят, сказал аналитик.

Сейчас рубль держится в районе 73,5 единиц за доллар только благодаря экспортерам, продающим валюту для уплаты налогов, и низкой волатильности валютного рынка в ожидании заседаний европейского и американского регуляторов. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

Коган прогнозирует, что в начале 2022 года курс доллара составит около 75 рублей, а курс евро – 85-86 рублей.

Ранее мы писали, что стоимость газа в Европе превысила 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

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