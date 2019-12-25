Стоимость газа в Европе превысила 2 тыс. долларов за тысячу кубометров

Стоимость выросла на 23% по равнению с ценами, установившимися накануне.

В Европе цена на газ обновила исторический рекорд и составила 2107 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводятся на лондонской бирже ICE.

По индексу TTF январские фьючерсы на открытии торгов были на отметке 1,8 тыс. долларов. При этом 21 декабря на закрытии торгов стоимость составила 2107 долларов за тысячу кубометров. Это цифра на 23% больше, чем накануне.

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