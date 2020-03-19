Аналитики наблюдают за тем, как развивается пандемия коронавируса в Европе и Китае.

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса. В правительстве РФ заявили "РИА Новостям", что они могут быть избыточными. Однако местные ученые заявили, что такие меры по борьбе с инфекцией будут эффективными.

Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране прокомментировали источники

По данным журналистов, сейчас чиновники обсуждают "различные варианты". Для этого аналитики изучают обстановку в Китае, Италии, Франции и Испании. Эксперты наблюдают за развитием пандемии в европейских регионах.

Среди новый введеных мер может быть полная отмена массовых мероприятий, регулярная дезинфекция помещений в компаниях и ведомствах, а также изменение графика работы для граждан страны. Чиновники могут рекомендовать работодателям задуматься об удаленной работе для сотрудников.

Ранее Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале.

