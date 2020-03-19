В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса. В правительстве РФ заявили "РИА Новостям", что они могут быть избыточными. Однако местные ученые заявили, что такие меры по борьбе с инфекцией будут эффективными.
Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране
прокомментировали источники
По данным журналистов, сейчас чиновники обсуждают "различные варианты". Для этого аналитики изучают обстановку в Китае, Италии, Франции и Испании. Эксперты наблюдают за развитием пандемии в европейских регионах.
Среди новый введеных мер может быть полная отмена массовых мероприятий, регулярная дезинфекция помещений в компаниях и ведомствах, а также изменение графика работы для граждан страны. Чиновники могут рекомендовать работодателям задуматься об удаленной работе для сотрудников.
Ранее Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале.
Обсуждение ( 0 )