В России могут учредить День памяти арктических конвоев

Четыре российских региона, включая Петербург, готовят законодательную инициативу о новой памятной дате.

Законодательное собрание Петербурга инициирует установление в стране новой памятной даты, посвященной участникам арктических конвоев времен Великой Отечественной войны. Предполагается закрепить в календаре 31 августа как День памяти этих событий.

Как сообщил председатель городского парламента Александр Бельский, соответствующий законопроект планируется направить в Госдуму от лица сразу четырех субъектов Федерации. Помимо Северной столицы, инициативу поддержали законодатели Ненецкого автономного округа, Мурманской и Архангельской областей.

По словам Бельского, предварительное обсуждение темы состоялось на площадке Парламентской ассоциации Северо-Запада. Участники пришли к единому мнению о необходимости официального увековечивания подвига моряков. Спикер отметил, что герои тех лет, внесшие вклад в разгром нацизма, должны оставаться в памяти потомков, несмотря на попытки искажения истории за рубежом.

Он напомнил, что арктические конвои являются символом боевого братства стран антигитлеровской коалиции. На протяжении почти четырех лет корабли союзников, преодолевая атаки люфтваффе и подводного флота противника, доставляли в Советский Союз технику, вооружение и грузы. Точкой отсчета этой героической эпопеи стало прибытие 31 августа 1941 года в Архангельск первого каравана судов под кодовым названием "Дервиш".

Ранее мы рассказывали о том, что в Сухум прибыл первый самолет из Петербурга. По авиационной традиции воздушное судно приветствовали аркой из струй воды.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)