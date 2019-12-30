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В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Сегодня, 8:24
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lesjasap

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

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Законопроект будет создан к декабрю этого года.

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса. В Минюсте отметили, что эти изменения готовятся во избежание двоякого толкования понятия. Чиновники заменят данный термин на конкретные цифровые показатели. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства и профильного ведомства.

Разработанный документ должен быть представлен правительству к декабрю 2020. В марте 2021-го его планируют внести на рассмотрение в Государственную Думу. Аналогичные правки будут внесены в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта. Изменениям подвергнется и ряд федеральных законов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Путин предложил изменить Конституцию России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: гражданский кодекс, мрот
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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