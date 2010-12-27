Росстандарт предложил сузить парковочные места

На данный момент минимальный размер парковочного места составляет 5,3 на 2,5 м.

В России планируют пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на главу проектно-технического комитета "Удобная дорога" (Росстандарт) Александра Шумского.

На данный момент минимальный размер парковочного места составляет 5,3 на 2,5 м. Эксперты предлагают изменить размер парковочного места в зависимости от того, под каким углом к дороге расположена парковка.

Например, если парковка идет вдоль дороги, то ширину парковочного места предлагают снизить до 2 метров. Если же парковка размечена под углом к проезжей части, то размер места составит 5 м на 2,5 м.

Шумский считает, что благодаря данной инициативе люди в городе станут отказываться от больших машин и будут ездить на малолитражках. Предварительный национальный стандарт планируется утвердить в ноябре.

Осенью в Петербурге появятся две новые перехватывающие парковки.

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