Осенью в Петербурге появятся две новые перехватывающие парковки

Автомобилисты смогут оставлять транспорт на площадках у станций метро "Ломоносовская" и "Проспект Большевиков".

В Петербурге объявлен конкурс на создание перехватывающих парковок на Фарфоровой улице (севернее д. 14, литера Ж) и проспекте Пятилеток (северо-западнее д. 2, литера А). Работы будет нужно завершить до 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Конкурс организовал городской центр управления парковками. Предполагается, что новые автостоянки смогут упростить жизнь водителей. Они смогут оставлять автотранспорт на площадках у станций метро "Ломоносовская" и "Проспект Большевиков". Первая рассчитана на 26 автомобилей, вторая – на 85. На обеих парковках будут организованы пост охраны и система видеонаблюдения, а также терминал автоматизированной оплаты и электронное табло.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Пулково появилась новая долгосрочная парковка.

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