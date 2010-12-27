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В Пулково появилась новая долгосрочная парковка
11 июня, 11:15
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nadezhda_sib

В Пулково появилась новая долгосрочная парковка

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Вместимость новой парковки - 700 автомобилей.

В аэропорту Пулково появилась новая долгосрочная парковка рядом с терминалом. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". 

По словам пресс-службы, на новой парковке поместятся 700 автомобилей. Она расположена слева от здания аэропорта в трех минутах ходьбы. Обозначается маркировкой P13. 

Проезд в зоне регулируется шлагбаумами. Ожидание меньше 6 часов обойдется водителям в 1 тыс.рублей. Долгосрочный тариф начинает действовать с седьмого часа и составляет 600 рублей в сутки. Проезд до парковки через транзитную зону в течение 15-ти минут - бесплатный.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как часто пьют путешественники в поездке. 

Фото:vk.com/pulkovo_led

Теги: аэропорт, долгосрочная парковка, парковка, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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