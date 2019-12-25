Если расходы на ЖКХ превышают указанную долю, то граждане имеют право обратиться за государственнной субсидией.

В России могут снизить расходы семей на оплату услуг ЖКХ. С таким предложением Минстрой и Минтруд обратились в Российскую трехстороннюю комиссию, пишет "ФедералПресс".

Предлагается максимально снизить норму федерального стандарта. Это должно привести к тому, что доля расходов на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи сократится с 22 % до 15 %. Сейчас процент трат семей на коммунальные услуги зависит от региона проживания. В 58 из них порог установлен на уровне 22 %, в 24 регионах — от 15 % до 21 %, а в трех — менее 15 %. Если расходы на ЖКХ превышают указанную долю, то граждане имеют право обратиться за государственнной субсидией.

В 2019 году такой возможностью воспользовалось около трёх миллионов жителей. Они получили поддержку на 71 миллиард рублей.

Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края.